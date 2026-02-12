Donna accoltellata in strada a Palermo in via Libertà grave dopo l' aggressione all' uscita dal parrucchiere

Una donna di 56 anni è stata ferita gravemente in strada, in via Libertà a Palermo. L’aggressione è avvenuta all’uscita dal parrucchiere, quando un uomo le ha sferrato un colpo alle spalle. La donna è stata ricoverata in ospedale con una ferita alla scapola, che potrebbe aver perforato un polmone. Ora si trova in condizioni serie, ma i medici stanno cercando di stabilizzarla. La polizia ha già avviato le indagini per identificare l’aggressore.

Colpita alle spalle da un uomo in via Libertà a Palermo, la donna di 56 anni ha una ferita alla scapola che forse le ha perforato un polmone. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Donna accoltellata in strada a Palermo in via Libertà, grave dopo l'aggressione all'uscita dal parrucchiere Approfondimenti su Palermo Via Libertà Via Libertà, donna esce dal parrucchiere e viene accoltellata: è grave Una donna di 56 anni è stata accoltellata mentre usciva dal parrucchiere in via Libertà, all’altezza di via Raffaello Mondini. Donna accoltellata in centro a Palermo: colpita alle spalle appena uscita dal parrucchiere Una donna è stata ferita con un colpo di coltello alle spalle mentre usciva dal parrucchiere in via Libertà, nel cuore di Palermo. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Palermo Via Libertà Argomenti discussi: Ylenia Musella uccisa a 22 anni: accoltellata in strada. Ricercato il fratello; 22enne uccisa con una coltellata dal fratello, lite scoppiata per il cane; Napoli, uccisa donna di 22 anni. Ilenia Musella accoltellata in strada. Ricercato il fratello; Ylenia Musella, uccisa a coltellate in strada a Napoli. Sangue ovunque, ha cercato di scappare. Fratello in fuga. Palermo, donna accoltellata per strada: è grave. In fuga l'aggressoreL'agguato in via Libertà: la vittima di 56 anni è stata colpita all'uscita da un parrucchiere. Ricoverata in codice rosso, forse l'arma ha perforato un polmone ... corriere.it Donna accoltellata in strada nel centro di Palermo, colpita alle spalle da un uomoUna donna è stata accoltellata in via Libertà a Palermo. La vittima era appena uscita da un negozio di parrucchiera quando, secondo una prima ricostruzione, è stata colpita alle spalle da un uomo. rainews.it ULTIM'ORA Donna accoltellata alle spalle da un uomo - facebook.com facebook Sassari, donna accoltellata in un negozio. Ferito anche l’aggressore x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.