Il coltello per punire la vittima sbagliata e il gelato dopo l' aggressione in via Libertà | E' stato un raptus

M. ha aggredito una donna in via Libertà, scatenando un alterco che si è concluso con un coltello impugnato e un gelato rotto, un episodio nato da un improvviso impeto di rabbia. La vittima, una donna dai capelli folti, si trovava nel posto sbagliato al momento sbagliato, mentre l’aggressore afferma di aver perso il controllo in un momento di crisi. La scena ha visto il coltello sfiorare la vittima e il dessert finire a terra, tutto in un attimo di furia incontrollata.

La confessione dell'uomo arrestato per il tentato omicidio, che non prenderebbe i farmaci per i problemi psichiatrici di cui soffre. Avrebbe confuso una signora "coi capelli ricci e legati" accompagnata da un uomo, vista in un bar di via Mondini dopo le 17 di giovedì e di cui non aveva "gradito l'atteggiamento", con quella uscita dal parrucchiere alle 18.10 che ha colpito Avrebbe potuto colpire chiunque, tanto che effettivamente avrebbe sbagliato persona: la donna dai "capelli voluminosi" che M. G. D. S., 52 anni e affetto da gravi problemi psichiatrici, ammette di aver accoltellato alle spalle "per rabbia", non era quella che in precedenza, assieme ad un uomo, non gli avrebbe dato confidenza in un bar di via Mondini.🔗 Leggi su Palermotoday.it Omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio, trovato un coltello. Il padre della vittima: «È gravissimo che il presunto assassino fosse in giro armato, dopo essere stato fermato tante volte» A Bologna, durante un sopralluogo, è stato trovato un coltello collegato all’omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio. Rissa in stazione tra ragazze: 16enne arrestata per aggressione con coltello, vittima ferita al braccio e all’orecchio Mercoledì pomeriggio a Padova una lite tra due ragazze è finita in rissa. Leggi altri contenuti correlati per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Parigi, con un coltello minaccia gli agenti all'Arco di trionfo: arrestato, si indaga per terrorismo; Torpignattara, accoltella e prende a pugni la compagna: 54enne arrestato per tentato omicidio; Caserta: cerca di uccidere l'ex fidanzata e poi tenta il suicidio, in carcere un 33enne; Francia, gendarme aggredito all'Arco di Trionfo: ucciso l’attentatore. Ipotesi terrorismo. Il governo vuol punire chi ha in tasca un coltello mentre investe miliardi in armi: si può essere così incoerenti?Per capire la questione del cosiddetto disagio giovanile bisognerebbe anzitutto chiamarlo con il suo nome: dolore. Bisognerebbe cioè partire dalla sofferenza e dalle sue cause, invece che occuparsi ... ilfattoquotidiano.it @palermotoday Follia in via Libertà. Una donna di 56 anni è stata ferita oggi pomeriggio con un coltello mentre si trovava in via Libertà, all'altezza di via Mondini. Ad aggredirla alle spalle sarebbe stato un uomo, in circostanze ancora da chiarire, fuggito a pied facebook Sicurezza e libertà: servono equilibrio e responsabilità Dalla stretta su armi e coltelli alle misure per la prevenzione del disagio giovanile. Dal potenziamento del Daspo urbano per tenere lontani i violenti dalle piazze alle maggiori tutele per forze dell’ordine, x.com