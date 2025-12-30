Ha inventato il touch screen negandolo a Steve Jobs ora Federico Faggin racconta | Sono uscito dal corpo so da dove veniamo

Bill Gates una volta disse che senza Federico Faggin la Silicon Valley sarebbe "una semplice valley". Non è un'esagerazione: Faggin ha inventato il microprocessore, il cervello elettronico che ha reso possibili computer, smartphone e praticamente ogni dispositivo digitale moderno. Eppure oggi, a 83 anni, questo italiano nato a Vicenza sembra più interessato all'anima che ai chip. La sua carriera parla da sola. Dal 1968 vive in California, nella valle che porta il nome del silicio, l'elemento chimico che lui stesso ha trasformato in rivoluzione tecnologica. Con il suo team ha miniaturizzato la tecnologia, rendendo possibile l'esistenza di miliardi di dispositivi che usiamo ogni giorno.

