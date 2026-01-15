Morolo A spasso in auto con quasi 4kg di fuochi d’artificio artigianali di genere proibito 42enne romano denunciato dai Carabinieri Sequestrati i botti…

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri di Morolo hanno sequestrato circa 4 kg di fuochi d’artificio artigianali di genere proibito, denunciando un uomo di 42 anni residente a Roma. L’intervento si è concluso con il sequestro della merce e la denuncia dell’individuo. La normativa vigente vieta la detenzione e l’uso di certi tipi di fuochi d’artificio per motivi di sicurezza pubblica.

Cronache Cittadine MOROLO – Nel pomeriggio di ieri, 14 Gennaio, i Carabinieri della Stazione di Morolo, hanno deferito in stato di libertà L'articolo Morolo. A spasso in auto con quasi 4kg di fuochi d’artificio artigianali di genere proibito. 42enne romano denunciato dai Carabinieri. Sequestrati i botti. Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Morolo. A spasso in auto con quasi 4kg di fuochi d’artificio artigianali di genere proibito. 42enne romano denunciato dai Carabinieri. Sequestrati i botti… Leggi anche: Adrano, sequestrati centinaia di fuochi d’artificio: commerciante denunciato Leggi anche: Sequestrati fuochi d'artificio e botti a poche ore da Capodanno

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.