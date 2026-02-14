Pagelle Milan Futuro-Breno 1-0 ottima partita dei rossoneri | Sala giocatore totale Chaka Traorè glaciale

Il Milan Futuro ha battuto Breno 1-0 grazie a un gol di Pagelle, in una partita giocata alle 14:30 per la 24ª giornata della Serie D 202526. La squadra di casa ha mostrato un ottimo atteggiamento, con Sala che ha offerto una prestazione completa e Chaka Traorè che si è distinto per freddezza e precisione sotto porta. I rossoneri hanno preso in mano il gioco fin dall’inizio, portando pressione costante sulla difesa avversaria.

Nel pomeriggio è andata in scena la partita tra Milan Futuro e Breno, gara valida per la 24^ giornata della Serie D 202526. I rossoneri di Massimo Oddo hanno vinto 1-0, in rete per i rossoneri Chaka Traorè su calcio di rigore. Ecco, qui di seguito, voti e pagelle dei rossoneri secondo la nostra redazione! PROSSIMA SCHEDA Quando chiamato in causa si è sempre fatto trovare pronto. Ottimo salvataggio nel primo tempo che poteva valere il pareggio del Breno. Voto: 6,5 PROSSIMA SCHEDA Grande spinta sulla fascia destra per il 2007. Nel secondo tempo un suo retropassaggio ha quasi messo davanti alla porta l'attaccante del Breno. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Nella partita della 21ª giornata di Serie D 202526, Milan Futuro ha affrontato Casatese Merate alle 14:30.

Nella sfida della 20ª giornata di Serie D 202526 tra Chievo e Milan Futuro, terminata 1-3, si sono distinti Ossola e Chaka Traorè come i migliori in campo.

Serie D, Milan Futuro-Breno (1-0): i rossoneri tornano alla vittoria!MILAN FUTURO-BRENO 1-0, FINE PARTITA. 95' Altra bella giocata di Sardo, controllata in uscita dal portirere avversario 92' Magrassi da fuori: tiro un po' strozzato ma ... milannews.it

Serie D, Milan Futuro-Breno (1-0): Chaka realizza dal dischetto! Sardo devastante38' Secondo giallo per il Breno: ammonito Randazzo 37' Nuovamente Bitihene fa paura in area: Victor Eletu salva tutto in area nella mischia 35' Ancora pericoloso ... milannews.it

