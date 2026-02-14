Pagelle Juventus Spezia Under 16 | gioia Salvai Balbo in gol Tufaro spumeggiante – VOTI

Salvai si diverte contro lo Spezia Under 16, segnando il gol della vittoria; il suo entusiasmo contagia la squadra. Balbo firma la rete che dà speranza ai bianconeri, mentre Tufaro si distingue per le sue giocate energiche. La partita si è giocata nel pomeriggio di domenica, davanti a un pubblico di genitori e tifosi locali.

di Fabio Zaccaria Pagelle Juventus Spezia Under 16: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la diciottesima giornata del campionato 202526. (inviato a Vinovo) – Pagelle Juventus Spezia Under 16: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la diciottesima giornata di campionato. Brostic 6 – Blinda la porta, non viene messo sotto eccessiva pressione dagli ospiti ma quando serve lui si dimostra reattivo e concentrato. Nulla può sul gol subito. Berthe 7 – Padrone della corsia destra, alterna propensioni pungenti a chiusure ermetiche: crescita importante nelle ultime uscite, Gridel ci ha visto lungo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Nella partita tra Juventus e Sassuolo Under 16, i giovani bianconeri ottengono due ottimi risultati con le prestazioni di Scarnato e Rolando, che portano entusiasmo tra i tifosi juventini.

Questa volta la Juventus Under 16 porta a casa una vittoria in trasferta contro il Modena, con il punteggio di 3-1.

