Nella partita tra Juventus e Sassuolo Under 16, i giovani bianconeri ottengono due ottimi risultati con le prestazioni di Scarnato e Rolando, che portano entusiasmo tra i tifosi juventini. Ghiotto invece segna un gol importante, regalando un sorriso alla squadra. I voti dei protagonisti riflettono l'impegno e la qualità mostrata in campo, in una giornata che promette bene per il settore giovanile.

di Fabio Zaccaria Pagelle Juventus Sassuolo Under 16: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la sedicesima giornata del campionato 202526. (inviato a Vinovo) – Pagelle Juventus Sassuolo Under 16: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la sedicesima giornata di campionato. Repaci 6,5 – Senza eccessivi pericoli, può dormire sogni tranquilli ma quando gli viene richiesto di sventare le minacce neroverdi lui non manca all’appuntamento. Catino 7 – Il migliore della difesa, corre tanto ma si fa trovare pronto nei ripiegamenti difensivi laddove ha comunque il suo bel da fare: solido. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Pagelle Juventus Sassuolo Under 16: Scarnato e Rolando due bellissime notizie, Ghiotto in gol – VOTI

Questa mattina la Juventus Under 16 ha battuto 5-0 il Sassuolo.

