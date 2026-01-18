Pagelle Bologna Fiorentina i voti della sfida | Mandragora e Piccoli fanno volare la viola

Ecco le pagelle della partita tra Bologna e Fiorentina, valida per la 21ª giornata di Serie A. Analizziamo i protagonisti della sfida, evidenziando i principali voti assegnati ai giocatori. La partita si è conclusa con una vittoria della Fiorentina, grazie alle prestazioni di Mandragora e Piccoli. Di seguito, i giudizi dettagliati sui singoli e le valutazioni complessive.

Bologna-Fiorentina: gol di Mandragora e Piccoli; Pongracic murato in area | Diretta 0-2

Nella partita tra Bologna e Fiorentina, Mandragora e Piccoli hanno segnato per gli ospiti, mentre Pongracic è stato fermato in area. La squadra emiliana cerca una vittoria per mantenere le speranze europee, mentre la Fiorentina punta ai punti necessari per la salvezza. La sfida si svolge con obiettivi diversi per entrambe le squadre, in un incontro che può influenzare il finale di stagione.

