Salernitana-Giugliano 1-1 le pagelle | Lescano senza rifornimenti Donnarumma posizionato male

La partita tra Salernitana e Giugliano termina 1-1, ma il risultato lascia molti dubbi. La Salernitana fa fatica a trovare il ritmo e non riesce a mettere sotto pressione gli avversari. Lescano si muove bene, ma spesso si trova senza rifornimenti, mentre Donnarumma sbaglia alcune posizioni, lasciando spazi che gli avversari potrebbero sfruttare. Alla fine, il pareggio sembra più una sconfitta per i padroni di casa, perché non riescono a vincere contro la squadra in fondo alla classifica e rischiano di perdere terreno in

La Salernitana rivitalizza il fanalino di coda Giugliano, il pari è una sconfitta. Un pareggio che sa di sconfitta e che rischia di pesare come un macigno nella corsa promozione. La Salernitana spreca un'occasione enorme contro il fanalino di coda Giugliano, frena proprio nel momento in cui Catania cade e il Benevento continua a scappare (vittoria in rimonta sull'Atalanta e +8 in classifica). I granata partono forte, trovano il vantaggio con Ferraris con un'azione ben costruita e per venti minuti sembrano padroni del campo, ma poi si spengono, abbassano il ritmo, si specchiano in un controllo sterile che diventa presunzione.

