Pagelle Salernitana-Trapani 1-1 perché insistere su Inglese? Capomaggio e Tascone al piccolo trotto
Anastasio evita il ko con una magistrale punizione dopo il gol di Grandolfo. La Salernitana continua a frenare, e ormai non è più un episodio. Il pari contro il Trapani (1-1) certifica una crisi di risultati che non si arresta: niente vittoria interna da fine ottobre contro la Casertana e un solo successo nell’ultimo mese, quello in trasferta ad Altamura. L’Arechi non perdona e questa volta i fischi sono sonori, convinti, diretti. La punizione capolavoro di Anastasio, perfetta, chirurgica, all’incrocio, evita la disfatta ma non salva la squadra dalle contestazioni e non cancella una prestazione grigia, fatta di possesso sterile, lentezza nella circolazione e poca, pochissima cattiveria sotto porta. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
