Paganini | La Vis ora deve voltare pagina

La Vis, guidata da Paganini, si trova a dover cambiare rotta dopo la sconfitta contro il Gubbio, una partita che ha mostrato limiti evidenti. La squadra ha mostrato una prestazione deludente, anche se il tecnico spera di poter ripartire da questa battuta d’arresto. Alla fine del match, Stellone si è detto preoccupato per il rendimento dei suoi giocatori, mentre i tifosi si chiedono come possa migliorare la situazione.

Bella ma inconcludente. Contro il Gubbio come mai prima d'ora. La preoccupazione di Stellone a fine gara lo testimonia. Dopo il sofferto pari casalingo contro il Forlì il tecnico si aspettava infatti dai suoi una reazione d'orgoglio ai quattro punti raccolti nelle ultime cinque. Più coraggio nelle giocate, più fisicità nei duelli aerei, grazie soprattutto al rientro in avanti di Jallow. Niente di tutto ciò è però accaduto. La Vis ha replicato la prestazione di domenica trovando però meno supporto dalle corsie esterne e meno precisione sulla trequarti. Se contro il Forlì il portiere avversario era stato uno tra i migliori in campo quello del Gubbio è stato uno spettatore non pagante.