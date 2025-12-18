Spal pronti a voltare pagina | Ora conosciamo il campionato

Spal, pronti a voltare pagina e a scrivere un nuovo capitolo di successi. Con entusiasmo e determinazione, affrontiamo il campionato conoscendo meglio le sfide che ci attendono. Uniti come una vera famiglia, crediamo nelle nostre potenzialità e siamo pronti a lavorare sodo per raggiungere grandi traguardi nel girone di ritorno. Insieme, possiamo fare la differenza.

"Siamo una bella famiglia e vogliamo continuare tutti assieme. Sono certo che faremo ottime cose nel girone di ritorno. Un gruppo così ben amalgamato si forma raramente, e anche col mister c’è massimo feeling, ci spiace sentire che viene criticato. Qui se si fallisce si fallisce tutti assieme, e sarebbe un gran peccato, perchè abbiamo tutto per vincere il girone, e col nuovo anno sono convinto che potremo dimostrarlo anche sul campo". E’ una perorazione accorata, quella di Adriano Casella, 25enne irruente e generoso difensore centrale pugliese della Spal Ars et Labor: "Giuro, non sono le solite frasi fatte. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

