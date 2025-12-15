Il Napoli deve voltare pagina Supercoppa? E’ un’occasione da sfruttare Ritorno di Lobotka fondamentale
Il Napoli si prepara a voltare pagina dopo le sfide recenti, con la Supercoppa come occasione da sfruttare. Il ritorno di Lobotka si configura come elemento chiave nel nuovo percorso della squadra. Nel frattempo, esperti e appassionati si confrontano durante “NAPOLI MAGAZINE LIVE” su Radio Punto Zero, analizzando le strategie e le prospettive future del club partenopeo.
Ignoffo, Giubilato, Salvione, Di Vicino, Pasino e Petrazzuolo hanno partecipato a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Questi i loro interventi riportati da parlami.eu: NM LIVE – Ignoffo: “Napoli? E’ difficile affrontare tante competizioni con una rosa così corta, bisogna ritrovare la giusta condizione, la Supercoppa è un trofeo importante”. GIOVANNI IGNOFFO, ex difensore del Napoli: “Napoli stanco contro l’Udinese? Gli alibi ci sono, ma dispiace per il risultato. Parlami.eu
IL NAPOLI DEVE VOLTARE PAGINA!!! NAPOLI - SPORTING
MEDIASET - Napoli, missione Supercoppa: a Riad per dimenticare Udine, potrebbe esserci Lukaku - Il tempo per riflettere sulla sconfitta di Udine è pochissimo: il Napoli deve voltare pagina immediatamente e l'occasione si chiama Supercoppa Italiana. msn.com
NM LIVE – Petrazzuolo: "Napoli, bisogna voltare pagina e pansare al campionato, le ultime sulla formazione contro l'Udinese" - ANTONIO PETRAZZUOLO è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, trasmissione radiofonica che approfondisce i temi sul Calcio Napoli proposti da NapoliMagazine. napolimagazine.com
Il tempo per riflettere sulla sconfitta di Udine è pochissimo: il Napoli deve voltare pagina immediatamente e l'occasione si chiama Supercoppa Italiana. La squadra azzurra è pronta a volare in Arabia Saudita con un obiettivo chiaro, ovvero trasformare l'amarez - facebook.com facebook
Il #Napoli crolla a Udine e la sconfitta è più dura del risultato finale (1-0) con un po' di reazione negli ultimi minuti che sistema le statistiche. L' #Udinese deve fare tre gol per averne uno convalidato... #UdineseNapoli x.com