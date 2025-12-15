Il Napoli deve voltare pagina Supercoppa? E’ un’occasione da sfruttare Ritorno di Lobotka fondamentale

Il Napoli si prepara a voltare pagina dopo le sfide recenti, con la Supercoppa come occasione da sfruttare. Il ritorno di Lobotka si configura come elemento chiave nel nuovo percorso della squadra. Nel frattempo, esperti e appassionati si confrontano durante “NAPOLI MAGAZINE LIVE” su Radio Punto Zero, analizzando le strategie e le prospettive future del club partenopeo.

Ignoffo, Giubilato, Salvione, Di Vicino, Pasino e Petrazzuolo hanno partecipato a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Questi i loro interventi riportati da parlami.eu: NM LIVE – Ignoffo: “Napoli? E’ difficile affrontare tante competizioni con una rosa così corta, bisogna ritrovare la giusta condizione, la Supercoppa è un trofeo importante”. GIOVANNI IGNOFFO, ex difensore del Napoli: “Napoli stanco contro l’Udinese? Gli alibi ci sono, ma dispiace per il risultato. Parlami.eu

MEDIASET - Napoli, missione Supercoppa: a Riad per dimenticare Udine, potrebbe esserci Lukaku - Il tempo per riflettere sulla sconfitta di Udine è pochissimo: il Napoli deve voltare pagina immediatamente e l'occasione si chiama Supercoppa Italiana. msn.com