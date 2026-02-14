Casa su Misura apre in Fiera | il ritorno dell' eccellenza italiana nell' interior design
Casa su Misura ha inaugurato la sua nuova edizione alla Fiera di Padova, portando di nuovo in mostra l’eccellenza italiana nel settore dell'interior design. La manifestazione, che quest’anno si svolge nel padiglione 7, presenta oltre 200 espositori provenienti da tutta Italia, tra cui designer di mobili su misura e aziende specializzate in soluzioni innovative per la casa.
Alla Fiera di Padova è aperta Casa su Misura: oltre 160 espositori, 23 mila metri quadrati, boiserie, divani pet-friendly, design ironico e soluzioni outdoor per l’abitare contemporaneo personalizzato È aperta alla Fiera di Padova la nuova edizione di Casa su Misura, il salone dedicato alle tendenze dell’abitare contemporaneo. La manifestazione proseguirà oggi domenica 15 febbraio e poi dal 19 al 22 febbraio 2026, confermandosi come uno degli appuntamenti di riferimento per chi progetta o rinnova la propria casa. Il filo conduttore è la filosofia “tailor-made”: soluzioni personalizzate, materiali sostenibili, design evoluto e un dialogo diretto tra aziende, artigiani e pubblico.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
