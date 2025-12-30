La lite per un parcheggio e la rissa tra vicini a pugni e colpi di bloccasterzo arrestati padre e figlio

Il 6 novembre a Casteldaccia, una lite tra due famiglie per un parcheggio si è trasformata in una rissa con calci, pugni e colpi di bloccasterzo. I dissidi, già presenti da tempo, sono culminati in un episodio violento che ha portato all’arresto di un padre e di un figlio. L’incidente evidenzia come le tensioni tra vicini possano sfociare in comportamenti pericolosi.

I rapporti da tempo non sarebbero stati buoni, ma lo scorso 6 novembre i dissidi tra due famiglie vicine di casa, nati per l'occupazione di un parcheggio, si erano trasformati in una rissa a calci, pugni e persino colpi di bloccasterzo in una strada di Casteldaccia. Adesso sono scattati due. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - La lite per un parcheggio e la rissa tra vicini a pugni e colpi di bloccasterzo, arrestati padre e figlio Leggi anche: Sparatoria tra bande rivali in un parcheggio a Mogliano: la rissa, i coltelli e i colpi di pistola. Ferite tre persone Leggi anche: Lite tra vicini e aggressione a colpi di machete: un ferito grave e un arresto Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Sono cadute le foglie sul mio balcone: vicini aggrediti dal branco con mazze e ombrelli; Strada trasformata in un ring, rissa tra vicini: arrestati padre e figlio minorenne. Rissa tra vicini di casa a Casteldaccia: arrestati padre e figlio - PALERMO – I carabinieri di Bagheria hanno eseguito due ordinanze di custodia cautelare nei confronti di un 47enne e del figlio di 17 anni, residenti a Casteldaccia, accusati di aver partecipato a una ... msn.com

I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Bagheria, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare... - Dalle parole si è passati ai fatti e i due nuclei familiari, si sono affrontati in strad a; padre e figlio hanno aggredito con calci, pugni e colpi di bloccasterzo i loro vicini di casa, causando ai ... msn.com

La lite per un parcheggio sfocia in una violenta rissa tra famiglie, due arresti e 4 denunce a Casteldaccia - I dissidi tra i due nuclei familiari, andavano avanti da tempo in un susseguirsi di minacce verbali e piccoli danneggiamenti ... msn.com

Uccise dopo una lite nel parcheggio di un centro commerciale. La vittima aveva 28 anni. L'aggressore 22. Ora condannato a 24 anni e sei mesi - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.