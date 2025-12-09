Gom ospedale virtuoso con minore tasso di ricoveri inappropriati
Il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria si distingue come l’azienda ospedaliera italiana con il più basso tasso di ricoveri inappropriati. Un riconoscimento che evidenzia l’efficienza e la qualità della gestione sanitaria, contribuendo a migliorare la cura dei pazienti e ottimizzare l’utilizzo delle risorse.
Il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria si attesta come l’azienda ospedaliera italiana con il più basso tasso di ricoveri a rischio di “inappropriatezza".A sottolinearlo con soddisfazione è la commissaria straordinaria del Gom, Tiziana Frittelli, presentando quanto emerge dai dati. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
