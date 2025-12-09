Gom ospedale virtuoso con minore tasso di ricoveri inappropriati

Reggiotoday.it | 9 dic 2025

Il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria si distingue come l’azienda ospedaliera italiana con il più basso tasso di ricoveri inappropriati. Un riconoscimento che evidenzia l’efficienza e la qualità della gestione sanitaria, contribuendo a migliorare la cura dei pazienti e ottimizzare l’utilizzo delle risorse.

Il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria si attesta come l'azienda ospedaliera italiana con il più basso tasso di ricoveri a rischio di "inappropriatezza".A sottolinearlo con soddisfazione è la commissaria straordinaria del Gom, Tiziana Frittelli, presentando quanto emerge dai dati.

