Brescia si sente disturbato nel sonno | colpisce la sorella e la madre con un bastone Denunciato 22enne

Un giovane di 22 anni a Brescia ha aggredito la sorella gemella e la madre con un bastone, dopo averli svegliati nel cuore della notte. Secondo le testimonianze, l’uomo si sentiva disturbato nel sonno e ha perso il controllo, scagliando colpi e poi danneggiando mobili e oggetti nell’appartamento di famiglia nel centro della città.

Brescia, 14 febbraio 2026 – Colpisce con un bastone la sorella gemella e la madre. Poi, distrugge mobili e oggetti nell’appartamento di famiglia in pieno centro a Brescia. per questo, un 22enne con precedenti per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti, è stato denunciato dalla Polizia di Stato. Le accuse a suo carico sono di lesioni personali e sottoposto alla misura dell’allontanamento urgente dalla casa familiare. Nei suoi confronti il Questore ha inoltre disposto l’ammonimento. La richiesta d’aiuto. L’intervento della polizia risale a qualche giorno fa, quando alla centrale operativa della questura è arrivata una richiesta di aiuto per una violenta lite domestica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

