Bimbo Napoliricerca cuore anche estero

Un bambino di Napoli necessita urgentemente di un cuore nuovo e la Rete nazionale trapianti sta cercando un donatore, anche all’estero, per salvargli la vita. Il piccolo è in cima alla lista d’attesa perché appartiene a un gruppo sanguigno molto richiesto e ogni ora può fare la differenza. La famiglia aspetta con ansia una risposta, sperando in un esito positivo.

Il Ministero ha annunciato che cerca un donatore di cuore, dopo che il bambino di due anni e quattro mesi, ricoverato all’ospedale Monaldi di Napoli, ha subito danni al cuore trapiantato.

Sei sanitari sono indagati a Napoli per il trapianto di cuore su un bambino.

Napoli, cuore trapiantato al Monaldi. La mamma: «Il mio bambino è sempre più grave: spero nel miracolo»«È sempre più grave». Patrizia Mercolino, la mamma del bimbo di due anni ricoverato all'ospedale Monaldi di Napoli e trapiantato a dicembre scorso con un ... ilmattino.it

La mamma del bimbo col cuore bruciato: «Ora è primo nella lista dei trapianti in Italia». Il piccolo è in coma farmacologicoIl bimbo ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Monaldi di Napoli, dopo il trapianto di un cuore risultato danneggiato, è stato ... msn.com

Il bimbo ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Monaldi di Napoli dopo che gli è stato impiantato un cuore risultato danneggiato è "al primo posto nella lista dei trapiantandi italiani". Lo ha detto la mamma, informata dal ministero, durante la trasmissione ' - facebook.com facebook

Peggiorano le condizioni del bimbo di Napoli cui è stato impiantato un cuore danneggiato. Sequestrato il contenitore usato per il trasporto dell'organo. Il Ministero invia gli ispettori negli ospedali coinvolti. 6 gli indagati per lesioni gravissime x.com