L' OraSì torna al Pala Costa coach Auletta | Questo campionato non ha risultati scontati

Ravennatoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’OraSì Ravenna torna al PalaCosta per la sfida valida per la 14esima giornata di Serie B Nazionale contro la General Contractor Jesi, in programma domenica alle 18. Dopo la sconfitta casalinga della scorsa giornata, coach Andrea Auletta analizza il momento della squadra e introduce la partita di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Oras236 Torna Pala Costa