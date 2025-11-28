L' OraSì torna al Pala Costa coach Auletta | Questo campionato non ha risultati scontati
L’OraSì Ravenna torna al PalaCosta per la sfida valida per la 14esima giornata di Serie B Nazionale contro la General Contractor Jesi, in programma domenica alle 18. Dopo la sconfitta casalinga della scorsa giornata, coach Andrea Auletta analizza il momento della squadra e introduce la partita di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
