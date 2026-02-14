L'Onu deve dimostrare ora di avere coscienza, poiché Albanese, con il suo ruolo di rappresentante, è stato criticato da Francia, Germania e altri Paesi europei per le sue dichiarazioni dure contro Israele. La decisione di questi paesi di mettere in discussione la sua posizione deriva dalle affermazioni di odio rivolte contro il popolo ebraico, che alimentano un clima di ostilità da tempo. La situazione si aggrava in un contesto di tensione costante tra Israele e i suoi vicini, con Albanese che si trova al centro di un dibattito acceso.

Albanese è grande come l’Onu, il fatto che la Francia e la Germania, seguite poi da altri Paesi come il nostro, ritengano rovinato il suo ruolo di «esperta» sulla questione palestinese per le eccessive affermazioni di odio contro Israele e il popolo ebraico, attende però il contesto che si merita: quello di una aggressiva perenne inimicizia contro il piccolo stato ebraico. Piccolissimo, ma pur sempre ebraico, e questo non è mai piaciuto a tre quarti del consesso terzomondista dell’edificio newyorkese. Albanese è una degna figlia della sua alma mater, l’Onu, ed è là che è indispensabile guardare se le organizzazioni internazionali nate per proteggere la democrazia dopo la seconda guerra mondiale hanno ancora un significato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ora l'Onu dia un segnale di coscienza

La sindaca di Siderno, Fragomeni, è stata inserita nel calendario della Direzione Investigativa Antimafia, un riconoscimento che sottolinea l’importanza della legalità e del ruolo delle istituzioni locali.

Negli ultimi tempi, in Ucraina, all’ONU e in Occidente, emergono con crescente attenzione i temi della busificazione e delle diserzioni.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

La physique quantique rendue ridiculement simple — Guide visuel 3D

Argomenti discussi: Quei rigori della svolta, per Tavares e Dia ora Sarri ha più risorse.

CLAMOROSO. Fratelli d’Italia, il partito di Giorgia Meloni, chiede ufficialmente la revoca del mandato di Francesca Albanese, relatrice speciale ONU per i Territori Palestinesi. È partita la campagna “Albanese Dimissioni”. Richiesta chiara: l’ONU deve interveni facebook