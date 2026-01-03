La sindaca Fragomeni nel calendario Dia segnale di legalità e buona amministrazione

La sindaca di Siderno, Fragomeni, è stata inserita nel calendario della Direzione Investigativa Antimafia, un riconoscimento che sottolinea l’importanza della legalità e del ruolo delle istituzioni locali. Questo gesto evidenzia l’impegno della politica nel promuovere una buona amministrazione e rafforzare la fiducia nella corretta gestione pubblica, contribuendo alla cultura della legalità sul territorio.

La sindaca di Siderno, Fragomeni, è stata inclusa nel calendario istituzionale della Direzione Investigativa Antimafia, un riconoscimento che il partito democratico di Reggio Calabria interpreta come un segnale concreto del valore della legalità e del ruolo delle istituzioni locali nel garantire.

