La sindaca Fragomeni nel calendario Dia segnale di legalità e buona amministrazione

Da reggiotoday.it 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La sindaca di Siderno, Fragomeni, è stata inserita nel calendario della Direzione Investigativa Antimafia, un riconoscimento che sottolinea l’importanza della legalità e del ruolo delle istituzioni locali. Questo gesto evidenzia l’impegno della politica nel promuovere una buona amministrazione e rafforzare la fiducia nella corretta gestione pubblica, contribuendo alla cultura della legalità sul territorio.

La sindaca di Siderno, Fragomeni, è stata inclusa nel calendario istituzionale della Direzione Investigativa Antimafia, un riconoscimento che il partito democratico di Reggio Calabria interpreta come un segnale concreto del valore della legalità e del ruolo delle istituzioni locali nel garantire. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

la sindaca fragomeni nel calendario dia segnale di legalit224 e buona amministrazione

© Reggiotoday.it - La sindaca Fragomeni nel calendario Dia segnale di legalità e buona amministrazione

Leggi anche: Mariateresa Fragomeni nel Calendario DIA 2026

Leggi anche: Calendario Dia 2026: la sindaca di Siderno tra i volti simbolo della legalità

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

C’è anche il sindaco di Siderno Mariateresa Fragomeni nel calendario della Dia dedicato al coraggio delle donne ·; Calendario Dia 2026: la sindaca di Siderno tra i volti simbolo della legalità; MARIATERESA FRAGOMENI NEL CALENDARIO DIA 2026: A SIDERNO IL VOLTO ISTITUZIONALE DELLA LEGALITÀ; Donne e legalità, la sindaca di Siderno Mariateresa Fragomeni nel Calendario DIA 2026.

sindaca fragomeni calendario diaLa sindaca Fragomeni nel calendario della DIA, il Pd di Reggio: ‘Segnale importante’ - "Gesto che richiama il valore della legalità, della trasparenza e il ruolo centrale delle istituzioni locali", afferma il Pd reggino ... citynow.it

sindaca fragomeni calendario diaLegalità e istituzioni, il Pd di Reggio Calabria rivendica con orgoglio la presenza del Sindaco Fragomeni nel calendario DIA - “La presenza del sindaco Fragomeni nel calendario istituzionale della Direzione Investigativa Antimafia rappresenta un segnale importante, che richiama il valore della legalità, della trasparenza e il ... strettoweb.com

sindaca fragomeni calendario diaSiderno, la sindaca Fragomeni tra le protagoniste nel calendario della DIA 2026 - Maria Teresa Fragomeni, sindaca di Siderno, è tra le protagoniste del calendario investigativo della DIA per il 2026, nel mese di ottobre. reggiotv.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.