Federlegno Asal Assoallestimenti celebra 50 di attività
Asal Assoallestimenti, l’associazione che riunisce oltre 150 aziende italiane attive nel settore degli allestimenti per fiere, mostre, spazi espositivi ed eventi, ha celebrato il suo cinquantesimo anniversario con un evento ospitato alla Triennale di Milano che ha offerto l’occasione per ripercorrere la storia dell’associazione, nata nel 1975 quando una ventina di aziende si riunirono per dare vita a un organismo capace di rappresentarne gli interessi in un mercato in forte espansione. Da allora Asal ha accompagnato l’evoluzione del settore, sostenendo concretamente gli associati nei rapporti con enti fieristici, istituzioni pubbliche e private, ministeri e organizzazioni museali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
