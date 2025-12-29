Maxi operazione delle forze dell’ordine a Milano | nove case Aler sgomberate oltre 700 persone controllate

Nella capitale lombarda, le autorità hanno portato a termine un’operazione che ha coinvolto lo sgombero di nove abitazioni Aler e il controllo di oltre 700 persone. L’intervento si inserisce in un’azione di sicurezza e controllo del territorio, con otto persone indagate e alcuni soggetti accompagnati o segnalati alle autorità competenti. L'operazione si inserisce nel quadro delle attività di vigilanza e tutela della legalità in città.

Nove appartamenti Aler sgomberati, 744 persone controllate (14 accompagnate in questura e 6 messe a disposizione dell'ufficio immigrazione), otto indagate. Per altre otto è stato emesso un ordine di allontanamento. Sei case sono state perquisite, e 120 veicoli controllati.

