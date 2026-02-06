Sabato, a Abu Dhabi, Simone Di Sabato parteciperà agli Open Masters Games, conosciuti come le “Olimpiadi per atleti master”. L’atleta italiano arriva dopo aver conquistato il bronzo ai mondiali e ora cerca un’altra medaglia in una competizione che riunisce oltre 25.000 nuotatori da tutto il mondo.

Sabato Simone Di Sabato prenderà parte agli Open Masters Games di Abu Dhabi, un evento prestigioso, conosciuto come le “Olimpiadi per atleti master ”, che quest’anno riunirà oltre 25.000 partecipanti provenienti da tutto il mondo. Con 38 competizioni in programma, l’evento rappresenta un palcoscenico unico per i migliori atleti master di tutte le discipline sportive. Questa sarà la prima volta che Simone parteciperà a queste olimpiadi, un traguardo raggiunto grazie al bronzo conquistato ai campionati del mondo di Singapore lo scorso anno. Di Sabato gareggerà sull’Isola Al Hudayriat in acque libere nella 5 km, ma ha anche ottenuto la qualificazione per le altre distanze, tra cui il mezzo fondo sulla distanza di 2. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Nuoto. Le Olimpiadi Master. Di Sabato ad Abu Dhabi dopo il bronzo iridato

Approfondimenti su Simone Di Sabato

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Simone Di Sabato

Argomenti discussi: Sportivamente Belluno, più volte sul podio ai Regionali Master di nuoto; Sportivamente Belluno brillante ai Regionali Master.

Assoluti Open Frecciarossa. Paltrinieri e Razzetti alle OlimpiadiEsplode Alberto Razzetti che conquista il pass per le Olimpiadi di Parigi nei 200 misti, buttando giù il muro dell'1'57 per il record italiano di 1'5621. Si qualifica per la quarta volta ai Giochi ... federnuoto.it

Nuoto. Trofeo Master città di Ravenna, trionfa la Rinascita NuotoLa società, in quanto organizzatrice, ha lasciato il primo posto a Seven Master (Savignano). Medaglie per i Mengarelli a Mantova ... ilrestodelcarlino.it

Paola Abbiezzi, Direttrice didattica del Master Comunicare lo sport, ha un consiglio per tutti noi: lasciamoci stupire dalle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Un evento che va ben oltre la dimensione sportiva, trasformandosi in un autentico fenomeno culturale, facebook