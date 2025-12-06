Qualifiche F1 Abu Dhabi | Verstappen conquista l' ultima pole ma Norris c' è La griglia di partenza

Abu Dhabi, 6 dicembre 2025 - Il leone ruggisce e quel numero 1 dovranno soffrire tutto un Gran Premio per poterglielo togliere dalla vettura. Max Verstappen conquista la pole position del Gran Premio degli Emirati Arabi e si mette davanti a tutti. Lando Norris però non molla e con la grinta del campione si mette secondo con la McLaren, facendo il minimo indispensabile per poter dormire con maggiore tranquillità, in attesa della gara di domani. Oscar Piastri è terzo e ora può diventare un fattore a favore del comapgno di squadra. Bene anche George Russell e Charles Leclerc, quarto e quinto con le loro Mercedes e Ferrari; faticano invece i loro compagni di squadra: Kimi Antonelli 14° e Lewis Hamilton solo 16°. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

