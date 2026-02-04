Autostrada A1 Arezzo | poliziotto spara a presunto ladro in fuga indagini sull’uso legittimo dell’arma

La polizia di Arezzo sta indagando su un episodio avvenuto nella notte tra lunedì e martedì sull’autostrada A1. Un poliziotto della stradale di Battifolle ha sparato a un uomo che cercava di scappare, ferendolo alla spalla. Ora si verifica se l’uso dell’arma sia stato legittimo o no.

FIRENZE – La procura di Arezzo ha aperto un’indagine per accertare la legittimità dell’uso dell’arma da fuoco da parte del sottufficiale della polizia stradale di Battifolle che nella notte tra lunedì 2 e martedì 3 febbraio 2026 ha esploso un colpo di pistola ferendo a una spalla un uomo in fuga. Si tratta di un 31enne, cittadino albanese, sospettato di aver messo a segno un furto in un’abitazione a Loro Ciuffenna (Arezzo), che stava fuggendo nei campi adiacenti al tratto autostradale dell’A1 tra Arezzo e Monte San Savino. Nell’indagine vengono ricostruite nel dettaglio tutte le fasi dell’intervento: la pattuglia della polizia stradale di Battifolle ha intercettato l’auto lungo l’autostrada A1 intimando l’alt. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

