Lite a Salerno 40enne accoltellato all'alba | è grave Fermato il responsabile per tentato omicidio

Dopo l'aggressione, avvenuta alle prime luci di oggi, mercoledì 24 dicembre, i carabinieri hanno individuato il presunto responsabile, che è stato sottoposto a fermo.

Uomo accoltellato a Salerno. Identificato e fermato il presunto aggressore - E’ stato identificato e fermato il salernitano accusato di aver aggredito e ferito a coltellate all’alba di ieri un 40enne sul Lungomare Trieste a Salerno. ondanews.it

LITE IN CENTRO A SALERNO: OMBRELLI COME “ARMI” TRA LA FOLLA DELLO SHOPPING NATALIZIO - Momenti di paura ieri pomeriggio nel pieno centro di Salerno In via De Bartolomeis due uomini di nazionalità straniera sono stati protagonisti di un - facebook.com facebook

