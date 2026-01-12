Tentato omicidio a colpi di pistola Situazione critica per l’uomo ferito

Un uomo di 38 anni marocchino è stato ferito gravemente alla testa durante un episodio di tentato omicidio avvenuto nella Taverna Da Poldo, a Montecatini Terme. Secondo i testimoni, è stato colpito con due colpi di pistola nelle prime ore di sabato mattina. Le condizioni dell’uomo sono critiche, e le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Montecatini Terme, 12 gennaio 2026 – È in condizioni gravissime il 38enne marocchino colpito alla testa con un colpo di pistola, secondo alcuni testimoni due, mentre si trovava alla Taverna Da Poldo, in piazza XX Settembre, nelle prime ore del mattino di sabato. I medici di Careggi, dove si trova ricoverato, non hanno sciolto la prognosi, viste le condizioni critiche. Gli autori dell’aggressione, due fratelli albanesi di 33 e 31 anni, si sono consegnati ci carabinieri della Compagnia di Montecatini mezz’ora dopo i fatti e sono stati arrestati e portati in carcere con le accuse di tentato omicidio e porto abusivo di arma da fuoco. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tentato omicidio a colpi di pistola. Situazione critica per l’uomo ferito Leggi anche: Tentato omicidio ad Africo, pensionato ferito a colpi di pistola Leggi anche: Lite per gelosia finisce a colpi di pistola: arrestato un 30enne per tentato omicidio Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Ferito a colpi di pistola a Somma, indagine per tentato omicidio. Si cerca il responsabile; Tentato omicidio a colpi di pistola. Situazione critica per l’uomo ferito; Tentato omicidio ad Africo, pensionato ferito a colpi di pistola; La lite con la ex, gli spari e un uomo ferito, padre scagiona il figlio e spiega: “Dovevo difendermi”. Tentato omicidio a colpi di pistola. Situazione critica per l’uomo ferito - Proseguono le indagini per chiarire la dinamica dei fatti ... msn.com

Reggio Calabria, anziano ferito a colpi di pistola ad Africo: è grave - Un anziano pensionato del quale non sono state fornite le generalità è stato ferito oggi pomeriggio ad Africo, nella Locride, a colpi di pistola. msn.com

Africo: ferito gravemente un pensionato a colpi di pistola - I Carabinieri della stazione di Bianco indagano su un anziano ferito ad Africo, l'uomo è stato attinto da diversi colpi di pistola ... ilmetropolitano.it

#Tentato #omicidio nella #Locride, #ferito #gravemente un #pensionato https://www.telemia.it/tentato-omicidio-nella-locride-ferito-gravemente-un-pensionato/ - facebook.com facebook

Mafia, tentato omicidio di un ex pentito: chiesto il giudizio immediato per Stracquadaini x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.