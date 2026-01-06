Omicidio del capotreno fermato nel Bresciano il presunto killer

È stato fermato nel Bresciano il 36enne croato ritenuto responsabile dell’omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio avvenuto alla stazione di Bologna. La sua identificazione e cattura rappresentano un passo importante nelle indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto. Le autorità proseguono le verifiche per accertare eventuali altri dettagli e motivazioni legate all’episodio.

È stato individuato e fermato nel Bresciano il 36enne croato ricercato per l'omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio alla stazione di Bologna. Al momento del fermo Marin Jelenik, il nome del presunto killer, si trovava a Desenzano del Garda in stato confusionale. Non avrebbe opposto resistenza.

È stato indetto uno sciopero per l’omicidio di Alessandro Ambrosio, il capotreno ucciso alla stazione di Bologna x.com

