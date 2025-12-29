Aida inaugura il 2026 al teatro Galli | tutto pronto per la Prima di Capodanno Tre recite da tutto esaurito
Aida inaugura il 2026 al teatro Galli di Rimini con tre recite di Capodanno, tutte sold out in prevendita. L’evento rappresenta uno dei momenti più attesi e tradizionali della stagione culturale locale, consolidando il rapporto tra la città e questa celebre opera. La programmazione conferma l'interesse del pubblico verso un appuntamento che ogni anno richiama appassionati da tutta la regione.
Cresce l’attesa per uno degli appuntamenti più amati e simbolici della stagione culturale cittadina che registra il sold out in prevendita per tutte tre le recite, confermando ancora una volta il forte legame tra Rimini e l’opera di Capodanno. Martedì 30 dicembre si terrà la prova generale di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
