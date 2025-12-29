Aida inaugura il 2026 al teatro Galli | tutto pronto per la Prima di Capodanno Tre recite da tutto esaurito

Aida inaugura il 2026 al teatro Galli di Rimini con tre recite di Capodanno, tutte sold out in prevendita. L’evento rappresenta uno dei momenti più attesi e tradizionali della stagione culturale locale, consolidando il rapporto tra la città e questa celebre opera. La programmazione conferma l'interesse del pubblico verso un appuntamento che ogni anno richiama appassionati da tutta la regione.

Martedì 30 dicembre si terrà la prova generale di.

Tra memoria, rinascita e grande lirica . Aida di Verdi riaccende il Teatro Galli; Rimini e la Romagna in festa per l'arrivo del 2026: tutti gli appuntamenti.

