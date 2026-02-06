Bormio si prepara alla discesa. Questa notte, trecento maestri di sci lavorano senza sosta per sistemare la pista Stelvio, che domani ospiterà la prima discesa di Coppa del Mondo. La pista è pronta e il team azzurro si dice soddisfatto, anche dopo la seconda prova cronometrata di ieri, vinta da Casse ma con qualche errore. Ora si attende solo il via, con gli atleti pronti a scendere in pista.

Bormio (Sondrio), 6 febbraio 2026 – La pista Stelvio è promossa. Al termine della seconda prova cronometrata, quella di ieri vinta da Casse (che ha saltato però una porta) davanti a Schider e Franzoni, il parere degli uomini jet azzurri è pressoché unanime. "La pista è bella, migliora di giorno in giorno, la linea è pulita – dicono gli azzurri tramite l’addetto stampa della Fisi Max Vergani –. Nei prossimi giorni si sistemerà definitivamente e sabato sarà bellissima”. Italy's Christof Innerhofer takes part in the second official training for the men's downhill alpine skiing event ahead of the Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games at the Stelvio Ski Centre in Bormio (Valtellina) on February 5, 2026. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bormio aspetta la discesa: trecento maestri di sci al lavoro di notte per preparare la Stelvio

Approfondimenti su Bormio Stelvio

Questa mattina si tiene a Bormio la prima prova di discesa libera maschile per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Bormio Stelvio

Argomenti discussi: Bormio aspetta la discesa: trecento maestri di sci al lavoro di notte per preparare la Stelvio; Olimpiadi 2026, dal mite Odermatt al ‘fuoco’ di Braathen: le star di Bormio si accendono; Italjet, ci siamo; Orari tv streaming e pettorali della discesa maschile alle Olimpiadi.

Sci alpino, risultati e classifica seconda prova discesa Bormio: i tempi e chi ha saltato la portaMattia Casse ha firmato il miglior tempo nella seconda prova cronometrata della discesa libera maschile delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, ... oasport.it

Quando partono Paris, Franzoni e gli azzurri, terza prova discesa Bormio 2026: orari, n. di pettorale, tvVenerdì 6 febbraio andrà in scena la terza prova cronometrata della discesa libera maschile delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Si torna ... oasport.it

Il silenzio di Bormio sta per essere spezzato. Non serve aspettare l’accensione del braciere per sentire i brividi. Domani, mercoledì 4 febbraio, l’Italia si sveglia ufficialmente a cinque cerchi. Si chiama "soft opening", ma di morbido non ha nulla: Ore 1 facebook