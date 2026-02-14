omaggio a maria tipo recital pianistico di castro

Ricardo Castro si esibisce a Castro, portando in scena un recital dedicato a Maria Tipo. La serata, organizzata dagli Amici della Musica, segna l’unica tappa italiana del pianista, che rende omaggio alla celebre collega con un repertorio speciale. La manifestazione si svolge in un teatro gremito, con ascoltatori che applaudono entusiasti.

Gli Amici della Musica celebrano gli innamorati con l’unica data italiana del pianista Ricardo Castro (nella foto). Oggi (ore 16) al Teatro della Pergola omaggio all’indimenticabile pianista Maria Tipo con il recital di uno dei suoi allievi di spicco, ovvero Castro, al debutto nella stagione degli ’Amici’. Nato a Vitória da Conquista, Bahia, Castro è un pianista, direttore d’orchestra, educatore e leader culturale, con una vita dedicata al potere trasformativo della musica. Per quasi cinquant’anni, il suo percorso artistico ha attraversato le più grandi sale da concerto, le aule scolastiche e le iniziative sociali di tutto il mondo, da esibizioni soliste con orchestre rinomate a progetti visionari che plasmano le nuove generazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

