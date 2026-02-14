Olimpiadi | vince l’Oro riceve una telefonata e non risponde perché non conosce il numero Chi era
Durante le Olimpiadi invernali, Marco Rossi ha conquistato la medaglia d’oro, ma ha perso una telefonata importante perché non ha risposto a un numero sconosciuto. È successo ieri, subito dopo aver salito sul podio, quando il suo cellulare ha squillato, ma lui ha preferito non rispondere. Quel numero apparteneva a un suo allenatore che voleva congratularsi con lui. Questa scena si ripete spesso durante le grandi competizioni, quando gli atleti sono concentrati sui momenti più importanti.
C’è una tradizione che si rinnova ogni quattro anni e che, puntualmente, trova conferma quando si accendono i riflettori sulle piste ghiacciate delle Olimpiadi invernali. La Germania, nello slittino, è una potenza consolidata, una macchina quasi perfetta capace di dominare con freddezza e precisione millimetrica. Anche ai Giochi di Milano Cortina 2026 la musica non è cambiata: la Nazionale tedesca ha imposto il proprio ritmo nella gara a squadre, trascinata da un leader carismatico e determinato. Al centro di tutto c’è Max Langenhan, già protagonista nel singolo maschile e poi punto di riferimento nella prova collettiva.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Perché Sighel ha detto “chi la conosce?” parlando di Arianna Fontana, dopo aver vinto un oro insieme
Pietro Sighel ha fatto parlare di sé dopo aver vinto l’oro a Milano Cortina insieme ad Arianna Fontana.
“Perché ha dato soldi al giudice”. Olimpiadi: l’Italia vince l’oro, poco dopo la scoperta sull’atleta della Corea del Sud
L’Italia dello short track ha vinto l’oro nella staffetta mista alle Olimpiadi di Milano-Cortina.
Argomenti discussi: Milano Cortina 2026: 2 ori azzurri con Rieder-Kainzwaldner e Voetter-Oberhofer; Arianna Fontana è nella storia: l'Italia vince la medaglia d'oro nello short track staffetta mista; Italia oro nello slittino a Milano Cortina 2026! Marion Oberhofer e Andrea Vötter vincono nel doppio femminile · Risultati Olimpiadi oggi; Olimpiadi 2026, Brignone vince l’oro. Il suo chirurgo: Grande lavoro e scelte azzeccate.
Francesca Lollobrigida strepitosa alle Olimpiadi! Primo oro per l’Italia a Milano-Cortina con record sbriciolatoFrancesca Lollobrigida vince l’oro nei 3000 metri di pattinaggio velocità a Milano-Cortina 2026 e firma il nuovo record olimpico: primo trionfo azzurro ... fanpage.it
Olimpiadi Milano-Cortina 2026, magica Federica Brignone: è Oro nel SuperGSpettacolare medaglia d'Oro di Federica Brignone alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Nel SuperG vince la nostra azzurra. newsmondo.it
OLIMPIADI / Vince Fillon Maillet, Giacomel sbaglia ancora e complica i suoi Giochi. Fantastico Romanin: 15esimo all’esordio facebook
Olimpiadi, Lollobrigida oro bis: vince anche i 5000. Brignone oro nel SuperG ilsole24ore.com/art/olimpiadi-… x.com