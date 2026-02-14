Olimpiadi | vince l’Oro riceve una telefonata e non risponde perché non conosce il numero Chi era

Durante le Olimpiadi invernali, Marco Rossi ha conquistato la medaglia d’oro, ma ha perso una telefonata importante perché non ha risposto a un numero sconosciuto. È successo ieri, subito dopo aver salito sul podio, quando il suo cellulare ha squillato, ma lui ha preferito non rispondere. Quel numero apparteneva a un suo allenatore che voleva congratularsi con lui. Questa scena si ripete spesso durante le grandi competizioni, quando gli atleti sono concentrati sui momenti più importanti.