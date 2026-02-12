Perché Sighel ha detto chi la conosce? parlando di Arianna Fontana dopo aver vinto un oro insieme

Pietro Sighel ha fatto parlare di sé dopo aver vinto l’oro a Milano Cortina insieme ad Arianna Fontana. Il suo commento, “chi la conosce?”, ha sorpreso molti, lasciando capire che tra i due atleti il rapporto è ormai ai minimi termini. Sighel ha scelto di essere diretto, senza filtri, e le sue parole hanno immediatamente fatto discutere.

Pietro Sighel con le sue dichiarazioni dopo il trionfo olimpico a Milano Cortina condiviso con Arianna Fontana ha confermato che il rapporto tra i due è ridotto ai minimi termini. Tutto è nato nel 2019.

