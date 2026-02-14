Olimpiadi oro storico per il Brasile | Braathen primo nel Gigante argento per Odermatt

Lucas Pinheiro Braathen ha conquistato la medaglia d’oro nello slalom gigante alle Olimpiadi di Bormio, portando il Brasile sul podio per la prima volta in questa disciplina. La sua vittoria è arrivata dopo aver percorso le piste con grande determinazione, superando gli avversari e lasciando tutti a bocca aperta. La sua prestazione ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori, che hanno riconosciuto il valore della sua gara.

Sulla Stelvio di Bormio, nel giorno di San Valentino, Lucas Pinheiro Braathen ha vinto l'oro nello slalom gigante ai Giochi di Milano-Cortina 2026, regalando al Brasile, e a tutto il Sud America, la prima medaglia olimpica invernale della storia. Un'impresa che riscrive la storia dello sci alpino. Braathen ha fatto la differenza già nella prima manche, chiusa con un margine ampio su Marco Odermatt. Nella seconda, su una neve segnata e sotto una fitta nevicata, ha gestito con maturità il vantaggio, fermando il cronometro sul tempo complessivo di 2'25"00. Alle sue spalle due svizzeri: argento a Marco Odermatt, ancora una volta costretto a inseguire il gradino più alto del podio olimpico, e bronzo a Loïc Meillard.