Braathen nella storia del Brasile | oro olimpico in gigante a Bormio Odermatt battuto Franzoni 24°

Il brasiliano domina anche la seconda manche e scrive una pagina storica per il suo Paese. Svizzera beffata dopo aver sognato la tripletta. Franzoni chiude 24°, Vinatzer fuori mentre stava volando. A Bormio va in scena una delle storie più clamorose di queste Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Lucas Pinheiro Braathen conquista l’oro nel gigante maschile e regala al Brasile una vittoria destinata a restare negli annali degli sport invernali. Partito con un vantaggio pesantissimo dopo la prima manche, il brasiliano gestisce la pressione nella seconda frazione tracciata dallo svizzero Helmut Krug. Quando scende per ultimo, sa di avere 95 centesimi da difendere su Marco Odermatt.🔗 Leggi su Sportface.it

