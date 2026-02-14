Olimpiadi Milano Cortina 2026 oggi in tv | orari sabato 14 febbraio streaming calendario italiani in gara

Oggi, sabato 14 febbraio, le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 continuano con la loro undicesima giornata di gare. La Rai trasmette in diretta gli appuntamenti principali, mentre lo streaming online permette agli appassionati di seguire gli eventi in tempo reale. Sono in programma sette medaglie in palio, tra cui alcune discipline in cui l’Italia spera di ottenere risultati importanti, dopo un venerdì difficile che ha visto la vittoria di Michela Moioli nello snowboardcross e alcune delusioni per Tommaso Giacomel e Davide Ghiotto.

Oggi sabato 14 febbraio va in scena l’undicesima giornata di gare Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: prosegue il grande evento sportivo alle nostre latitudini, verranno messi in palio sette titoli e l’Italia spera di rimpinguare il proprio bottino dopo un venerdì poco brillante, condito sì dal bronzo di Michela Moioli nello snowboardcross ma purtroppo anche dalle delusioni che portano la firma di Tommaso Giacomel nella sprint di biathlon e di Davide Ghiotto sui 10.000 metri di speed skating. Lo sci alpino tornerà alla ribalta dopo un giorno di riposo e offrirà il gigante maschile sulla pista Stelvio di Bormio: l’Italia si aggrappa ad Alex Vinatzer, chiamato a piazzare due manche solide e di spessore per cercare di agguantare un difficilissimo risultato di rilievo, ma attenzione a Giovanni Franzoni, che si rimetterà in gioco dopo l’argento in discesa libera. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Olimpiadi Milano Cortina 2026 oggi in tv: orari sabato 14 febbraio, streaming, calendario italiani in gara Calendario Olimpiadi Milano Cortina 2026 oggi: orari 14 febbraio, tv, streaming, italiani in gara Oggi, sabato 14 febbraio, si svolge l’undicesima giornata di gare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, causando l’attesa tra gli appassionati italiani. Calendario Olimpiadi Milano Cortina 2026 oggi: orari 4 febbraio, tv, streaming, italiani in gara Oggi, mercoledì 4 febbraio, sono partite ufficialmente le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 · Momenti clou che l'hanno resa spettacolare e unica; Cosa fare a Milano durante i Giochi Invernali Milano Cortina 2026; Milano Cortina 2026: hockey, Usa-Italia 6-0. Pattinaggio di figura: Malinin cade, Shaidorov trionfa - Aggiornamento del 14 Febbraio delle ore 01:03; Olimpiadi Milano Cortina 2026, cerimonia d'apertura a San Siro. FOTO. Olimpiadi Milano Cortina 2026 oggi in tv: orari sabato 14 febbraio, streaming, calendario italiani in garaOggi sabato 14 febbraio va in scena l'undicesima giornata di gare Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: prosegue il grande evento sportivo alle ... oasport.it Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026Leggi su Sky TG24 l'articolo Olimpiadi Milano Cortina 2026, i risultati di oggi: Michela Moioli bronzo nello snowboard ... tg24.sky.it Un programma da non perdere in questo Day8 olimpico Segui le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 live su @discoveryplusIT e @HBOMaxitalia facebook Olimpiadi Milano-Cortina 2026, si inizia con il curling maschile: c’è Italia-Gran Bretagna x.com