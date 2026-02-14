Calendario Olimpiadi Milano Cortina 2026 oggi | orari 14 febbraio tv streaming italiani in gara

Oggi, sabato 14 febbraio, si svolge l’undicesima giornata di gare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, causando l’attesa tra gli appassionati italiani. La giornata promette sette medaglie in palio, mentre gli atleti italiani cercano di migliorare il risultato di venerdì, che ha portato un bronzo di Michela Moioli nello snowboardcross ma anche alcune delusioni, come quelle di Tommaso Giacomel nel biathlon sprint e di Davide Ghiotto sui 10 km.

Oggi sabato 14 febbraio va in scena l’undicesima giornata di gare Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: prosegue il grande evento sportivo alle nostre latitudini, verranno messi in palio sette titoli e l’Italia spera di rimpinguare il proprio bottino dopo un venerdì poco brillante, condito sì dal bronzo di Michela Moioli nello snowboardcross ma purtroppo anche dalle delusioni che portano la firma di Tommaso Giacomel nella sprint di biathlon e di Davide Ghiotto sui 10.000 metri di speed skating. Lo sci alpino tornerà alla ribalta dopo un giorno di riposo e offrirà il gigante maschile sulla pista Stelvio di Bormio: l’Italia si aggrappa ad Alex Vinatzer, chiamato a piazzare due manche solide e di spessore per cercare di agguantare un difficilissimo risultato di rilievo, ma attenzione a Giovanni Franzoni, che si rimetterà in gioco dopo l’argento in discesa libera. 🔗 Leggi su Oasport.it

Oggi, mercoledì 4 febbraio, sono partite ufficialmente le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Oggi, giovedì 5 febbraio, si svolge la seconda giornata delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

