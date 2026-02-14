Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 | il programma completo di oggi in TV sabato 14 febbraio

Oggi, sabato 14 febbraio, le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 mostrano ancora le discipline più spettacolari, con le gare di sci alpino e snowboard trasmesse in diretta su varie reti televisive. La giornata si apre con le prove di slalom gigante, mentre gli appassionati seguono con attenzione ogni movimento degli atleti in pista. Le competizioni continuano a coinvolgere migliaia di spettatori, sia in presenza che davanti agli schermi di casa.

Prosegue lo spettacolo delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, che oggi, sabato 14 febbraio, vivono la loro undicesima giornata di gare. Un sabato ricchissimo di eventi, con sette titoli olimpici in palio e l’Italia chiamata a riscattare un venerdì agrodolce, impreziosito dal bronzo di Michela Moioli ma segnato anche da alcune occasioni mancate. Sci alpino e fondo: attesa e speranze azzurre. Dopo un giorno di pausa torna protagonista lo sci alpino con il gigante maschile sulla pista Stelvio di Bormio. Le speranze italiane sono affidate soprattutto ad Alex Vinatzer, chiamato a due manche di grande solidità, e a Giovanni Franzoni, galvanizzato dall’argento in discesa libera.🔗 Leggi su Funweek.it

Oggi, sabato 14 febbraio, le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 continuano con la loro undicesima giornata di gare.

Questa mattina si apre il sipario sulle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina.

Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, svelato il design del braciere: sarà all'Arco della Pace

Argomenti discussi: Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 · Momenti clou che l'hanno resa spettacolare e unica; Cosa fare a Milano durante i Giochi Invernali Milano Cortina 2026; Quali città ospiteranno i Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026?; Sfilata di atleti e atlete alla Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali 2026: quale Paese sfilerà per primo • Elenco completo.

