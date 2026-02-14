Olimpiadi invernali finite per l’atleta italiana Giada D’Antonio caduta e infortunio

Giada D’Antonio si è infortunata durante le Olimpiadi invernali a causa di una caduta, lasciando tutti senza parole. La sciatrice italiana è caduta durante la gara di discesa libera, provocando un infortunio che le impedirà di continuare la competizione. La sua caduta ha attirato l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori, preoccupati per la sua salute.

Un risveglio amaro per lo sci italiano e per l’intera spedizione azzurra ai Giochi di Milano Cortina. La sportiva, appena 16 anni, la più giovane atleta presente nella delegazione italiana e prima sciatrice campana a partecipare a un’Olimpiade invernale, si è infortunata gravemente durante un allenamento. Una notizia che ha immediatamente gelato l’ambiente azzurro, spegnendo l’entusiasmo attorno a una delle storie più belle di questa edizione dei Giochi. La caduta è avvenuta questa mattina a Dobbiaco, durante una sessione di allenamento in slalom gigante, disciplina che non rappresentava la sua specialità e nella quale non era prevista la sua partecipazione in gara.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Giada D’Antonio, atleta napoletana, è stata convocata per le Olimpiadi Invernali, segnando un momento storico per lo sci campano.

Giada D’Antonio diventa la prima atleta napoletana a partecipare alle Olimpiadi invernali, un traguardo importante per lo sport campano.

