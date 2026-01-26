Giada D’Antonio convocata alle Olimpiadi | l’atleta napoletana scrive la storia dello sci campano

Giada D’Antonio, atleta napoletana, è stata convocata per le Olimpiadi Invernali, segnando un momento storico per lo sci campano. Questa partecipazione rappresenta un traguardo importante per la regione e testimonia il talento e la dedizione di un’atleta che ha raggiunto un risultato di grande rilievo nel panorama sportivo italiano.

Una data che resterà nella storia dello sci questa di oggi, quando per la prima volta una sciatrice campana viene convocata alle Olimpiadi Invernali. Giada D'Antonio, sedici anni, la più giovane del team azzurro, padre napoletano e madre colombiana, viene da San Sebastiano al Vesuvio, in provincia di Napoli e parteciperà alle Olimpiadi di Milano-Cortina nella specialità dello slalom. Il suo nome spicca nell'elenco dei convocati della Federazione Sport INvernali tra quelli le 11 atlete della squadra di sci alpino accanto a Sofia Goggia e Federica Brignone, sogno inimmaginabile fino otto mesi fa quando è stata convocata nella squadra giovani della FISI.

