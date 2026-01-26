Giada D’Antonio diventa la prima atleta napoletana a partecipare alle Olimpiadi invernali, un traguardo importante per lo sport campano. La sua convocazione per le Olimpiadi del 2026 rappresenta un momento storico per la regione e per il mondo dello sci, evidenziando il crescente talento e l’impegno delle giovani generazioni nel panorama sportivo italiano. Una conquista che apre nuove prospettive per gli atleti provenienti da territori meno tradizionali per gli sport invernali.

26 gennaio 2026: una data che resterà nella storia dello sci questa di oggi, quando per la prima volta una sciatrice campana viene convocata alle Olimpiadi Invernali. Giada D’Antonio, sedici anni, la più giovane del team azzurro, padre napoletano e madre colombiana, viene da San Sebastiano al Vesuvio, in provincia di Napoli e parteciperà alle Olimpiadi di Milano-Cortina nella specialità dello slalom. Il suo nome spicca nell’elenco dei convocati della Federazione Sport Invernali tra quelli le 11 atlete della squadra di sci alpino accanto a Sofia Goggia e Federica Brignone, sogno inimmaginabile fino otto mesi fa quando è stata convocata nella squadra giovani della Fisi (Federazione italiana sport invernali). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Giada D’Antonio, per la prima volta una napoletana alle Olimpiadi invernali

Giada D'Antonio, giovane sciatrice napoletana, è stata convocata per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Giada D'Antonio, originaria di San Sebastiano al Vesuvio, ha fatto il suo debutto in Coppa del Mondo di sci alpino, segnando un momento importante per la rappresentanza sportiva napoletana.

