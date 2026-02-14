Olimpiadi il Quad God Ilia Malinin cade due volte e scoppia in lacrime | niente podio e un amaro ottavo posto – Il video

Ilia Malinin, grande favorito nel pattinaggio di figura alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, ha concluso la gara in ottava posizione dopo aver caduto due volte e scoppiato in lacrime. La sua delusione nasce dal fatto che, nonostante le alte aspettative, non è riuscito a salire sul podio. Durante la prova, il pattinatore statunitense ha commesso errori che hanno pesato sul suo punteggio finale, sorprendendo anche gli esperti presenti. Un momento difficile, che ha lasciato il pubblico senza parole e ha segnato una battuta d’arresto nella sua carriera.

Doveva essere la serata dell'ennesima consacrazione, ma si è trasformata in un incubo. Grande favorito delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 nel pattinaggio di figura maschile, Ilia Malinin ha tradito le aspettative nella prova decisiva. Due cadute pesanti e una prestazione segnata dalla tensione gli sono costati carissimo. Niente podio e un amaro ottavo posto. Il talento statunitense, considerato la stella di questa edizione dei Giochi nella sua disciplina, è apparso fin dall'inizio contratto, sopraffatto dalla pressione di un evento che lo vedeva indicato come l'uomo da battere. I salti non hanno avuto la consueta precisione e le due cadute hanno compromesso irrimediabilmente il punteggio.