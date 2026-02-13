Milano Cortina tutto esaurito per il Malinin-show | cosa aspettarsi stasera da ‘Quad God’

Ilia Malinin ha conquistato il palazzetto di Milano con la sua performance, attirando tutti gli occhi sul ghiaccio. A soli 21 anni, il pattinatore statunitense si prepara a sorprendere ancora con il suo spettacolo ‘Quad God’, promettendo acrobazie che lasciano senza fiato. La pista è gremita e l’atmosfera è calda, mentre gli spettatori attendono le sue evoluzioni più spettacolari.

(Adnkronos) – Non ha bisogno dell'oro olimpico individuale per entrare nella storia Ilia Malinin: a 21 anni il re del pattinaggio artistico è già leggenda. Ci è entrato quando nel 2022, a soli 17 anni, fu il primo nella storia a chiudere in gara un quadruplo Axel, il più difficile dei salti della disciplina. Quattro giri e mezzo a 80 centimetri da terra, che Malinin riesce a completare stringendo strette le braccia intorno al corpo e girando a una velocità pari a quella di un mixer da cucina. Ciliegina sulla torna del programma del fenomeno Usa di origine est europea (i genitori, entrambi pattinatori, emigrarono dall'Unione sovietica in Uzbekistan e da lì negli Usa, dove Ilia è nato il 2 dicembre 2004) è il salto mortale, non più vietato, ma di fatto ininfluente sul punteggio finale.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Federica Brignone torna in gara dopo un infortunio pesante, pronta a scendere in pista ai Giochi di Milano-Cortina.

Le Olimpiadi di Milano e Cortina nel 2026 hanno scatenato un vero e proprio caos nel mercato degli affitti brevi.

