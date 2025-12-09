Il pacco sospetto era vuoto | falso allarme in centro riaperta via Valdirivo
Il pacco rinvenuto all'incrocio tra via Carducci e via Valdirivo non è più sospetto e via Valdirivo può essere riaperta. Il pacco è stato esaminato dagli artificieri (grazie anche a un cane specializzato) e al suo interno non è stato rinvenuto nulla di pericoloso. Il cartone, infatti, è risultato. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
