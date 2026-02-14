Olimpiadi 2026 prima manche del gigante | il brasiliano Braathen in testa – La diretta

Il brasiliano Braathen ha conquistato la prima manche del gigante alle Olimpiadi 2026 di Milano-Cortina, arrivando in testa grazie a una discesa impeccabile. La sua prestazione ha sorpreso gli addetti ai lavori, che si aspettavano un equilibrio più stretto tra i favoriti. Intanto, l’Italia punta a portare a casa medaglie con Giovanni Franzoni nello slalom gigante e Arianna Fontana nei 1000 metri di short track, entrambe pronte a scendere in pista nelle prossime ore.

Italia a caccia di medaglie nell'ottavo giorno delle Olimpiadi 2026 di Milano-Cortina. Grande attesa per Giovanni Franzoni nello nello slalom gigante e Arianna Fontana nei 1000 metri di short track. Attenzione anche a Dorothea Wierer, impegnata nella sprint di biathlon, e alla squadra di hockey maschile, pronta a scendere in pista nel pomeriggio contro la Finlandia.