In questa gara di sci alpino, Pinheiro Braathen si distingue dopo la prima manche, attualmente in testa. Vinatzer si trova al quinto posto, mentre l'azzurro è a oltre sette decimi dal leader. La competizione vede protagonisti atleti di rilievo in Austria, con un equilibrio che lascia aperte tutte le possibilità per la seconda manche.

Il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen è in testa dopo la prima manche (tracciata da Lars Kristoffersen, padre del campione norvegese Henrik) del settimo gigante stagionale di Coppa del Mondo, in svolgimento in notturna sulla pista austriaca Planal di Schladming: 1'08"21 il suo tempo, con 6100 di vantaggio sullo svizzero Loic Meillard e 31100 sul tedesco Fabian Gratz. Al quinto posto l'azzurro Alex Vinatzer, a 72100 dal leader. settimo il leader di Coppa del Mondo Marco Odermatt: lo svizzero ha chiuso a 94100 da Pinheiro Braathen. Seconda manche al via alle 20.45. Nono il nostro Giovanni Borsotti che nella gara del ritorno da un infortunio disputa una bellissima manche, malissimo Luca De Aliprandini che fa un errore grave dopo pochi secondi compromettendo la sua discesa e finendo così fuori dai primi 40 con un distacco di quasi 5 secondi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Gigante a Schladming: dopo la prima manche comanda Pinheiro Braathen, 5° Vinatzer

Alex Vinatzer si trova in gara nel gigante di Schladming, attualmente in corsa per un piazzamento tra i primi.

In questa gara di sci alpino in diretta, Vinatzer cerca di conquistare un buon risultato nel gigante di Schladming 2026.

