LIVE Slittino Doppio Olimpiadi 2026 in DIRETTA | Voetter Oberhofer in testa dopo la prima manche

Questa sera inizia la seconda manche del doppio femminile di slittino alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Voetter e Oberhofer, che si sono appena conclusi la prima run, sono in testa e cercano di mantenere il vantaggio. L’attenzione è tutta sul ghiaccio, con gli atleti pronti a scendere di nuovo in pista alle 18 per conquistare una medaglia.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.28 L’appuntamento per la seconda manche del doppio femminile è alle 18.53. Tra una ventina di minuti partirà la prima manche del doppio maschile, con partenza prevista per le 17.51 17.26 Attenzione anche alle condizioni della seconda manche: nelle ultime ore la temperatura del ghiaccio è rimasta invariata, mentre quella esterna è scesa fino ad arrivare intorno ai 2 gradi. Attenzione perché più fa freddo più la slitta delle azzurre dovrebbe essere veloce. 17.24 EitbergerMatschina sono a soli 22 millesimi dalle italiane nonostante due errori. Le tedesche sono molto veloci, grazie anche a propri materiali, e fanno molta paura nella seconda manche. 🔗 Leggi su Oasport.it

Dopo la prima manche del doppio slittino alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, Voetter e Oberhofer sono in testa, sognano la medaglia d’oro.

Questa mattina i nostri atleti sono scesi in pista per la prima manche delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Argomenti discussi: LIVE Slittino, Prove doppio femminile Olimpiadi in DIRETTA: che giornata per le azzurre! Voetter e Oberhofer prime in entrambe le manche; Pattinaggio di figura, evento a squadre: Italia terza, può sognare il bronzo; Curling doppio misto: Italia ko in semifinale; La cronaca dei Giochi olimpici invernali del 10 febbraio 2026.

