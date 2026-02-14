Olimpiadi 2026 Malinin flop | il fenomeno del pattinaggio artistico sbaglia e chiude ottavo

Ilia Malinin, favorito nel pattinaggio artistico alle Olimpiadi di Milano Cortina, ha commesso errori durante la sua esibizione e si è classificato ottavo. La sua performance, molto attesa, si è conclusa con una delusione dopo che ha perso punti importanti in uno dei salti più difficili. Un dettaglio che ha pesato sulla sua posizione finale.

Clamoroso alla Ice Skating Arena di Milano, lo strafavorito Ilia Malinin ha fallito l'appuntamento con la medaglia d'oro nella prova individuale di pattinaggio artistico alle Olimpiadi 2026 di Milano Cortina. Lo statunitense, al comando dopo il programma corto, nell'esibizione di venerdì sera ha commesso due gravissimi errori e ha chiuso soltanto all'ottavo osto con 264.49 punti. La medaglia d'oro è andata al fenomenale kazako Mikhail Shaidorov con 291.58 punti, dopo una clamorosa rimonta dal quinto posto nel programma corto. Argento e bronzo ai due giapponesi Yuma Kagiyama e Shun Sato rispettivamente con 280.