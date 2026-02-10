LIVE Pattinaggio artistico Corto maschile Olimpiadi in DIRETTA | Grassl incanta! Rizzo si inceppa Comanda Malinin

Il Pattinaggio artistico va in scena a Cortina con le prove del corto maschile. Grassl sorprende tutti con una performance brillante, mentre Rizzo fatica a mantenere il ritmo. Malinin si prende il comando e sembra ormai il favorito. La gara si accende e il pubblico resta incollato allo schermo fino alla fine. La serata si conclude così, con il ricordo di una competizione intensa e appassionante.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.51: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e buona serata! 22.47: Questa la classifica finale del programma corto: 1 Ilia Malinin (Stati Uniti) 108.16 Q 2 Yuma Kagiyama (Giappone) 103.07 Q 3 Adam Siao Him Fa (Francia) 102.55 Q 4 Daniel Grassl (Italia) 93.46 Q 5 Mikhail Shaidorov (Kazakistan) 92.94 Q 6 Junhwan Cha (Corea del Sud) 92.72 Q 7 Kevin Aymoz (Francia) 92.64 Q 8 Andrew Torgashev (Stati Uniti) 88.94 Q 9 Shun Sato (Giappone) 88.70 Q 10 Stephen Gogolev (Canada) 87.41 Q 11 Kyrylo Marsak (Ucraina) 86.89 Q 12 Petr Gumennik (AIN) 86.72 Q 13 Boyang Jin (Cina) 86. 🔗 Leggi su Oasport.it

La gara di pattinaggio artistico ai Giochi in corso si anima con sorprese e colpi di scena.

Questa sera il pattinaggio artistico alle Olimpiadi invernali ha regalato momenti di tensione e sorprese.

